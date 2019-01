Niemcy: uchodźcy odsyłani do innych krajów UE. Rekordowa liczba wydalonych imigrantów

Niemcy: uchodźcy odsyłani do innych krajów UE. Padła rekordowa liczba wydalonych imigrantów, a głównym celem były Włochy.

Niemcy – uchodźcy odsyłani od innych krajów UE

Według informacji podanych w poniedziałkowym wydaniu Sueddeutsche Zeitung, od stycznia do końca listopada 2018 Niemcy musiało opuścić 8658 imigrantów, którzy nie otrzymali azylu. Wiadomo, że w roku 2017 było ich mniej, bo 7102 osoby. Zaistniała sytuacja poskutkowała tym, że odsetek imigrantów odesłanych do innych krajów Unii Europejskiej wzrósł z 15% w 2017, a w 2018 aż do 24,5%. Jak podaje niemieckie MSW, co trzeci przypadek rozpatrywany przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców należy do kategorii określanej mianem przypadków dublińskich. Chodzi tu o imigrantów, którzy finalnie zostali zarejestrowani w innym kraju Unii.

Należy podkreślić, że zgodnie z rozporządzeniem Dublin III za rozpatrzenie wniosku o azyl odpowiedzialne jest pierwsze państwo członkowskie Unii Europejskiej, którego granicę przekroczył ubiegający się o ochronę cudzoziemiec.