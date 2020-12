Niemcy. Sylwestrowy horror w Kolonii. Premier Nadrenii Północnej-Westfalii przeprasza ofiary

Do pamiętnych wydarzeń doszło w noc sylwestrową na przełomie 2015 i 2016 roku . Impreza, w której udział brały tłumy ludzi, miała miejsce na placu przed katedrą w Kolonii. Podczas zabawy doszło do licznych przypadków molestowania. Zawiadomienie w spawie zgłosiło łącznie 661 kobiet. Większość agresywnie zachowujących się napastników miała pochodzić z Algierii i Maroka.

W 2019 roku dziennik "Der Spiegel" dotarł do poufnego raportu policji, z którego wynikało, że kobiety znajdujące się na placu musiały przejść przez "ścieżkę zdrowia", będącą szpalerem utworzonym przez pijanych mężczyzn. To właśnie m.in. wtedy miało dochodzić do napastowania seksualnego, kradzieży, a nawet prób gwałtów i gwałtów.