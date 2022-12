Niemcy sparaliżowane. "Ekstremalne zagrożenie"

Odwołane zajęcia, paraliż na lotnisku i opóźnienia w komunikacji

W regionie Dolnej Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii odwołano zajęcia stacjonarne w niektórych szkołach przez "spodziewane ekstremalne warunki pogodowe", informuje "Der Spiegel". Paraliż pogodowy dał się we znaki także największemu niemieckiemu lotnisku. Według doniesień "Bild", 176 z około 1100 startów i lądowań zaplanowanych na poniedziałek zostało odwołanych już rano, o czym poinformowała rzeczniczka portu lotniczego we Frankfurcie nad Menem. Podróżni zostali uprzedzeni, by przed lotem zweryfikować, czy ich lot w ogóle się odbędzie. "Pasażerowie mogą spodziewać się dłuższego czasu oczekiwania" - podaje oficjalne konto Frankfurt Airport na Twitterze.