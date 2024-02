Niemcy się obawiają. "Na Ukrainie się nie skończy"

- Byłoby fatalne w skutkach powiedzieć, że (Putin) tego nie zrobi. Trzeba się tego po nim spodziewać - powiedziała Strack-Zimmermann w podcaście "Die Wochentester" dla dziennika regionalnego "Kölner Stadt-Anzeiger". Jak podkreśliła do zadań Niemiec należy zadbanie o to, "żeby nie odważył się tego zrobić". Niemcy muszą wzmocnić NATO i przygotować się na wojnę "tak, aby do niej nigdy nie doszło".