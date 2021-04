Niemcy: rząd planuje nocną godzinę policyjną. Może objąć połowę kraju

Jak informowaliśmy przed weekendem, rząd Niemiec planuje nowelizację ustawy o ochronie przed infekcjami, aby ze stolicy decydować o obostrzeniach i zasadach dotyczących lockdownu. Do tej pory jest to kompetencją krajów związkowych, a różnice w przepisach powodują u wielu obywateli wrażenie chaosu w walce z pandemią. Do tego część landów nie zgadza się z twardym kursem, którego chcą kanclerz Merkel oraz medycy. Zmiana przepisów ma zatem ujednolicić sytuację w całym kraju.