Niemcy płacą krocie. Podatki od psów biją rekordy

Niemcy płacą krocie. Podatek od psów bije rekordy

Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden poinformował we wtorek 2 lutego, że 331 milionów euro podatku od psów wpłacone do urzędów od stycznia do września 2020 roku, to wzrost o 2,5 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.