Niemcy oficjalnie ogłosili epidemię grypy

Według ekspertów epidemia grypy rozpoczyna się w momencie, w którym wirusy wykrywane są w co piątej próbce pobranej od pacjenta. "Bild" donosi, że aktualne dane na nowy rok nie są jeszcze dostępne, jednak w okresie od 18 do 31 grudnia do instytutu zgłoszono prawie 9 tys. potwierdzonych przypadków grypy. "Die Welt" dodaje, że od października do placówki zgłoszono łącznie około 16,6 tys. przypadków.