Niemcy nie wysłali wsparcia. Irytacja rośnie

Po Warszawie teraz Wilno. Rośnie poirytowanie

W tekście czytamy też, że wcześniej "zaufanie do Berlina spadło do zera w Warszawie po nieudanej polityce energetycznej Niemiec i niezdecydowanej pomocy zbrojeniowej dla Ukrainy. Ale w rozmowach z "Welt am Sonntag" litewscy politycy są również poirytowani zachowaniem niemieckiego rządu" - czytamy w tekście.