Niemcy masowo ciągną z psami do Polski

- Dziesięć, piętnaście lat temu było inaczej. Przez lata, po polskiej stronie, mieliśmy tylko jednego kolegę. Robił dobrą robotę, ale nie mówił po niemiecku, więc wielu przychodziło do niego tylko po szczepienia. Dziś wielu lekarzy z Polski studiuje w Niemczech, mówi po niemiecku i oferuje pełen zakres usług medycznych. To, co dziś robi różnicę, to cena świadczonych usług - mówi w rozmowie z "Bildem" niemiecki weterynarz.