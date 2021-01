Rzecznik niemieckiego resortu zdrowia podał w piątek, że umowa Niemiec z firmą BioNTech na nabycie dodatkowych dawek szczepionki na COVID-19 nie ma wpływu na zamówienia UE na ten preparat.

Niemcy kupią dodatkowe szczepionki? (COVID-19) vaccination campaign of elderly and medical workers on 24 December 2020. EPA/MARKO DJOKOVIC Dostawca: PAP/EPA.

Źródło: PAP/EPA , Fot: PAP/EPA/MARKO DJOKOVIC, MARKO DJOKOVIC