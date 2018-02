Niemcy kpią z Kaczyńskiego. Nieźle mu się oberwało. Mamy zdjęcia

Podczas parady z okazji różanego poniedziałku przez Dusseldorf przejechały platformy z karykaturami znanych postaci. Na celowniku znalazł się m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Różany poniedziałek to w Nadrenii huczne zakończenie karnawału. Każdego roku w miastach regionu bawią się miliony ludzi. Od XIX wieku tradycją imprezy stało się właśnie wyszydzanie polityków.

Co z innymi politykami? Donald Trump został przedstawiony w dwuznacznej pozie z rosyjskim niedźwiedziem, Theresa May rodzi niepełnosprawne dziecko o nazwie "Brexit", Angela Merkel jest pająkiem, który pożarł całą swoją konkurencję, a Martin Schulz został "zmielony" maszynką do mięsa.