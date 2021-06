Niemcy. Jednostka policyjnych komandosów rozwiązana. Czatowali z radykałami

- Dla mnie, niezależnie od wyniku śledztwa, jest jasne, że żadna z tych osób nie będzie już więcej pracować dla heskiej jednostki specjalnej - powiedział Beuth. Zapewnił, że tam, gdzie było to prawnie możliwe, oskarżeni byli "usuwani" z policji. On nigdy nie tolerowałby takiego wykroczenia. W przeszłości inicjował wiele działań mających na celu wzmocnienie kultury przyznawania się do błędów w policji. - Niestety, ta sprawa jest kolejnym dowodem na to, że policja ma jeszcze wiele do zrobienia skrytykował Beuth.