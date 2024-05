Niemcy. Islamiści z Tiktoka wyszli na ulicę

"Zdecydowanie ekstremistyczna"

Organizacja Muslim Interaktiv została uznana za "zdecydowanie ekstremistyczną" przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Jednym z powodów jest to, że grupa wzywa do ogólnoświatowego kalifatu, a tym samym odrzuca demokrację i porządek konstytucyjny w Niemczech. – Jest to polityczny program, który jest tutaj realizowany, oparty na islamie i prawie szariatu. Mówiąc neutralnie, jest to rewolucyjny ruch polityczny, który dąży do fundamentalnej reorganizacji stosunków władzy, nie tylko w świecie islamu, ale na całym świecie – powiedział DW Andreas Jacobs, szef Departamentu Spójności Społecznej w Fundacji Konrada Adenauera.