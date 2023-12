Niemcy głośno przeklinają pogodę. Paraliż w powietrzu i na torach

Śnieg i opady marznącego deszczu uniemożliwiły pracę monachijskiego portu lotniczego. W najbliższych godzinach nie będzie lepiej. Rzecznik Luthansy poinformował, że we wtorek do południa nie będzie żadnych startów i lądowań. Deutsche Bahn ogłosiła natomiast, że prawdopodobnie do połowy tygodnia wystąpią opóźnienia i odwołania pociągów.