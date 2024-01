Niemcy chcą sprawniej deportować migrantów. Bundestag przyjął ustawę.

Maksymalny czas przetrzymania w odosobnieniu przed wyjazdem ma zostać wydłużony z obecnych 10 dni do 28 dni. Daje to władzom więcej czasu na przygotowanie deportacji i ma zapobiec "ucieczce osoby przeznaczonej do wydalenia". Ponadto zostanie stworzona osobna podstawa prawna zatrzymania w wypadku przestępstw przeciwko zakazom wjazdu i pobytu. Dotyczyć będzie cudzoziemców, którzy początkowo pozwolono na wjazd do Niemiec, ale później zostali zobowiązani do wyjazdu za granicę. Ponadto możliwość tak zwanego "zatrzymania w ramach współdziałania" zostanie rozszerzona na przypadki, w których cudzoziemiec nie dostarczy informacji umożliwiających określenie posiadanego przezeń obywatelstwa.