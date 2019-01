Niemcy chcą kamer przy granicy z Polską. "Traktują nas jak podejrzanych"

Parlament niemieckiego landu Saksonia pracuje nad prawem, które umożliwi zainstalowanie kamer w pasie 30 kilometrów przy granicy z Polską i Czechami. System ma umożliwiać m.in. automatyczne rozpoznawanie twarzy. Projekt budzi spore kontrowersje.

Konsultacje z szefem MSZ zapowiada również polski Panoptykon. - Rozpoznawanie twarzy oznacza, że rejestrowane będą wszystkie osoby bez względu na ich narodowość i na to, czy mają coś na sumieniu. Tym samym jest to traktowanie ich jako podejrzanych. Dodatkowo, zainstalowanie tego systemu na granicy z Polską i Czechami jest przejawem braku zaufania do naszych służb granicznych i aparatów bezpieczeństwa. W tle projektu jest założenie, że to właśnie przy granicy pojawią się osoby mogące stanowić zagrożenie - powiedział w rozmowie z Onetem prawnik organizacji Wojciech Klicki.