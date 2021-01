Niemcy. CDU ma nowego szefa partii

"Solidarność jest bardzo ważnym elementem tego łańcucha. Ale zaczęło się od wyboru polskiego papieża, który zachęcał do „zmiany oblicza ziemi” podczas swojej pierwszej wizyty w Polsce w Zielone Świątki 1979 roku. Wielu osobom dodało to odwagi, wkrótce narodziła się Solidarność. Nie wiem, czy Solidarność i Lech Wałęsa, na to musiałby odpowiedzieć on sam, byliby do pomyślenia bez polskiego papieża. Czy mieliby tyle odwagi? Ale w każdym razie był to drugi ważny element, który przyczynił się do zmian" - mówił Laschet.