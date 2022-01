Niemcy blokują eksport broni na Ukrainę

Jak twierdzi "Wall Street Journal" powołując się na urzędników w Niemczech i Estonii, niemiecki rząd nie zezwolił na eksport 122mm haubic D-30 o zasięgu ok. 20 km. Pierwotnie sprzęt stacjonował w NRD, a w latach 90. został sprzedany Finlandii, która w 2009 roku odsprzedała go Estonii. Porozumienie zawarte między krajami obliguje je do wyrażenia zgody, na dalszy eksport broni, lecz niemiecki rząd odmówił jej udzielenia.