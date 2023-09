Niemcy biją brawo. Nastolatkowie uwolnili 12-latka z rąk porywacza

Jak opowiedział zaatakowany chłopiec, w piątek tuż po zakończeniu lekcji w szkole ​​dwunastolatek wsiadł do autobusu i ok. godziny 14.10 wysiadł na przystanku przy Sankt-Michael-Platz. Wtedy podszedł do niego pewien mężczyzna i zaczął z nim rozmawiać. Gdy tylko 12-latek się do niego zbliżył, ten chwycił go za ramię i przytrzymywał.