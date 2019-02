Niemcy. Areszt dla ludzi al-Asada podejrzanych o stosowanie tortur

Niemiecka policja aresztowała dwóch Syryjczyków podejrzanych o torturowanie politycznych przeciwników. To pierwszy raz, kiedy organom ścigania zachodniego państwa udało się zatrzymać funkcjonariuszy reżimu Baszara al-Asada w Syrii.

Aresztowani to były szef wydziału syryjskich służb bezpieczeństwa i jeden z jego podwładnych. Obaj Syryjczycy (w wieku 56 i 42 lat) zostali zatrzymani we wtorek (12.02.2019) w Berlinie i Nadrenii-Palatynacie. Przebywają w areszcie śledczym.

Zarzuca się im popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości – poinformowała prokuratura generalna w Karlsruhe. Jak podała prokuratura, obaj mężczyźni należeli do wydziału służb odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w Damaszku. 56-letni Anwar R. miał kierować wydziałem śledczym i przynależnym do niego więzieniem – ustalili niemieccy śledczy. W funkcji tej między kwietniem 2011 a wrześniem 2012 miał kazać swoim podwładnym systematycznie stosować brutalne tortury.

Eyad A. był z kolei przez dłuższy odpowiedzialny w jednym z punktów kontrolnych za identyfikację i aresztowanie podejrzanych, dezerterów i demonstrantów. Codziennie aresztowano ok. stu osób, umieszczano ich w więzieniu i poddawano torturom. Dlatego Eyad A. jest podejrzany o współudział w zabójstwie dwóch osób oraz torturowanie co najmniej 2 tys. przeciwników politycznych. Obaj mężczyźni opuścili Syrię w 2012 roku.

Prokuratura generalna w Karlsruhe mówi o historycznym sukcesie. Aresztowania w Niemczech mogą doprowadzić do pierwszego na świecie procesu o stosowanie tortur przez byłych agentów służb bezpieczeństwa Baszara al-Asada – podkreśla organizacja praw człowieka ECCHR w Berlinie. To dowód, że Niemcy poważnie traktują walkę z bezkarnością za tortury w Syrii – powiedział sekretarz generalny ECCHR, Wolfgang Kaleck. – To ważny znak dla ofiar systemu tortur Asada – dodał Kaleck. Podkreślił, że bez sprawiedliwości nie będzie w Syrii trwałego pokoju.