Niemcy. Aleksiej Nawalny nie jest gościem rządu Angeli Merkel

Rząd w Berlinie daje jasno do zrozumienia, że przebywający w berlińskiej klinice Charite rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny nie jest gościem rządu. Rzecznik rządu Steffen Seibert podkreślił na konferencji prasowej w poniedziałek, że "nie było formalnego zaproszenia". Kanclerz Angela Merkel wyraziła jedynie gotowość do umożliwienia Nawalnemu, na prośbę jego rodziny, wjazdu do Niemiec, tłumacząc to względami humanitarnymi. Rosyjski opozycjonista od soboty przebywa w Niemczech.

Jest pod ścisłą ochroną. Kliniki w centrum Berlina pilnują funkcjonariusze Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA). - W końcu to pacjent, który z pewnym prawdopodobieństwem został otruty - wyjaśnił Seibert. - Było jasne, że po jego przybyciu (do Berlina) należało podjąć środki ochronne. BKA odpowiada za ochronę osobistą członków rządu federalnego, jak również ich zagranicznych gości - dodał.

Aleksiej Nawalny otruty? Współpracownik zabiera głos

"Pytanie tylko, czy przeżyje bez szwanku i będzie mógł nadal robić to, co robił" - powiedział dziennikowi "Bild" producent filmowy Jaka Bizilj i działacz prywatnej inicjatywy "Cinema for Peace", który zorganizował transport polityka z Omska do Berlina. "Jeśli przeżyje bez szwanku, w co wierzymy, będzie z pewnością przez co najmniej miesiąc lub dwa poza ferworem walki" - dodał.