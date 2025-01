Niemal cała Polska w alertach. Będzie bardzo niebezpiecznie

Na terenach objętych ostrzeżeniami spodziewane są słabe, a miejscami umiarkowane opady marznącego deszczu lub mżawki, które mogą prowadzić do powstania gołoledzi. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi ok. 80 proc. i, zgodnie z prognozami IMGW, powinny zakończyć się do godz. 19:00 w środę.