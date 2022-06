Nielegalne postawienie pomnika Kaczyńskiego? Ruch prokuratury

- Prezydent zwrócił się o opinię prawną w tej sprawie - powiedział w rozmowie z Radiem ZET rzecznik tarnowskiego magistratu Ireneusz Kutrzuba. Wyjaśnił, że "wynika z niej, że rada gminy jest uprawniona do podejmowania uchwał w sprawie wzniesienia pomnika, niezależnie od tego czy dana nieruchomość należy do gminy, czy też nie i czy gmina jest inicjatorem w takiej sprawie, czy nie". Dodał, że właśnie dlatego prezydent Tarnowa wystąpił do prokuratury o zbadanie w trybie administracyjnym zgodności całej inwestycji z prawem.