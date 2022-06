"Niektórzy wciąż nie mają sumienia". Rosyjski żołnierz opowiada, jak rozsmakował się w kradzieżach

- Na początku wysyłali mnie samego (na rabowanie-red.). Przychodziłem pod dom. "Gdzie twój telefon? Dawaj szybciej" (mówił do napotkanego cywila-red.). Zobaczyłem samochód. "Masz kluczyki?". Szedłem pod inny dom. Pukałem. "Zacznę zaraz strzelać". Wtedy wszyscy wychodzili. Brałem jeszcze więcej telefonów. Akurat mój mi się zepsuł. Teraz mam zaje...y Huwawei. No i potem mi się spodobało (okradanie -red.). Po prostu wchodzisz do pierwszego lepszego domu. "Cześć, wyjdź proszę. Wezmę coś" - relacjonował.