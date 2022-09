Niegrzeczny i zły

Był wycofany. Dziki. Mało kto go lubił, kilku się uwzięło. Ale to nie tak, zaznacza Kamil, że dokuczali mu codziennie. Maksymalnie raz, dwa razy w tygodniu. Popychali na korytarzu, czasem bili. Kiedyś prawie spadł ze schodów, w ostatniej chwili złapał się koszulki innego ucznia. Nikomu tego nie zgłaszał. Mama by się załamała, nauczyciele i tak by nie uwierzyli, bo, jak mówi, to on jest w tej historii czarnym charakterem.