16-letni Kamil umieszczony w MOW. Pełne stanowisko szkół

We wtorek opublikowaliśmy na naszych łamach reportaż pt. "Niegrzeczny i zły". To historia 16-letniego Kamila, u którego rozpoznano zespół Aspergera, stany lękowe, niedosłuch, zaburzenia ekspresji mowy oraz ADHD. W listopadzie ubiegłego roku sąd zadecydował o tymczasowym skierowaniu go do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, argumentując to m.in. zaniedbywaniem obowiązków szkolnych, umieszczaniem przez chłopca wulgarnych filmików na YouTube oraz jego agresją słowną wobec innych uczniów i nauczycieli.