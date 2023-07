Niedźwiedź na ulicach Sanoka. Policja apeluje do mieszkańców

- Przypuszczamy, że niedźwiedź wrócił do siebie, do lasu. Apelujemy jednak, że gdyby znów się pojawił, prosimy o sygnały i o zachowanie ostrożności. Nie róbmy mu zdjęć, nie podchodźmy. Pamiętajmy, że to dzikie, drapieżne zwierzę i spotkanie z nim może być niebezpieczne dla człowieka - mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową asp. szt. Anna Oleniacz, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.