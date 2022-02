Minister zdrowia zapowiada duże spadki w jutrzejszym raporcie dnia COVID-19

Wypowiedź Niedzielskiego spotkała się z krytycznymi reakcjami ekspertów, którzy nazwali ją przedwczesną. W rozmowie z Wirtualną Polską prof. Robert Flisiak wskazał, że optymistyczne dane należy odnosić wyłącznie do piątej fali pandemii. - Myślę, że pan minister trochę przesadził bo na pewno można być optymistą odnośnie początku końca piątej fali, natomiast co do końca pandemii to myślę, że poczekamy do jesieni - powiedział.