Minister Niedzielski ogłosił koniec epidemii. Tutaj Omikron go nie posłuchał

- Można być optymistą odnośnie do początku końca piątej fali, natomiast co do końca pandemii to myślę, że poczekamy do jesieni. A poza tym przypomnę, że koniec pandemii to ogłosić powinna Światowa Organizacja Zdrowia, bo pandemia to jest epidemia dotycząca całego świata, a nie tylko Polski - zauważył prof. Flisiak.