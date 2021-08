Niedziele niehandlowe w 2021 roku. Czy 8 sierpnia sklepy będą otwarte?

Niedziele niehandlowe. Czy 8 sierpnia zrobimy zakupy?

Najbliższa niedziela handlowa przypada dopiero za kilka tygodni, ale to wcale nie oznacza, że 8 sierpnia nie zrobimy zakupów. Od dawna w niedziele niehandlowe otwarte są m.in. sklepy sieci Żabka, Carrefour Express, Lewiatan, ABC, Groszek, Delikatesy Centrum etc. Niedawno dołącza do nich część Biedronek.