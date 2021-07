Niedziele handlowe LIPIEC 2021. Czy 11 lipca sklepy są otwarte? Nowy wykaz

Niedziele handlowe LIPIEC 2021

Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje w 2021 roku 7 wyjątków, kiedy sklepy w niedzielę będą otwarte na takich samych zasadach, jak w inne dni tygodnia. Niestety, w lipcu ustawodawca nie przewidział ani jednego wyjątku od zasady. To znaczy, że sklepy będą zamknięte we wszystkie niedziele do końca miesiąca. Poza wskazanymi w ustawie wyjątkami wyłączonymi spod zakazu. Są to: