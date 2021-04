Niedziele handlowe kwiecień 2021. Sklepy otwarte 25 kwietnia. Czy to niedziela handlowa?

Kalendarz niedziel handlowych pozostawia wiele do życzenia. Z roku na rok mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia, co w czasach pandemii jest szczególnym utrudnieniem. Mamy jednak dobrą wiadomość. 25 kwietnia to niedziela handlowa, dlatego otwarte będą prawie wszystkie sklepy.

Niedziele handlowe kwiecień 2021. Sklepy otwarte 25 kwietnia Źródło: Materiały WP , Fot: Klaudia Zawistowska