Niedziele handlowe CZERWIEC 2021. Czy 6 czerwca sklepy są otwarte? Oto wykaz

Czy 6 czerwca sklepy są otwarte?

Pierwsza niedziela miesiąca 6 czerwca to niedziela wolna od handlu, to oznacza, że wszystkie sklepy poza wyjątkami wskazanymi w ustawie o zakazie handlu, są zamknięte. Jeszcze 3 lata temu, to właśnie pierwsza niedziela miesiąca była niedzielą, kiedy sklepy są otwarte. Ale zakaz handlu z każdym rokiem od 2018 roku był coraz bardziej restrykcyjny. I tak od 2020 roku wszystkie niedziele są niehandlowe. Poza wyjątkami.