Niedziele handlowe 2021. Zakaz handlu uszczelniony. Nowy pomysł na obejście

We wtorek po pierwszym czytaniu Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała kilka poprawek do projektu ustawy uszczelniającej zakaz handlu w niedziele. Wśród zgłaszających poprawki był wnioskodawca projektu poseł Janusz Śniadek (PiS). Zaproponował wydłużenie vacatio legis początkowo ustanowione na 14 dni do 3 miesięcy.