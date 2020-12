Niedziele handlowe 2020. Czy 27 grudnia zrobimy zakupy?

Niedziela handlowa 2020. Czy 27 grudnia uda nam się zrobić zakupy?

Niedziele handlowe jeszcze przed rokiem przypadały w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, a w grudniu zakupy można było zrobić nawet w 3 niedziele. 1 stycznia w życie weszły jednak kolejne zapisy ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Zgodnie z ich zapisem liczba niedziel handlowych została ograniczona do 7 w całym roku.

Niedziele handlowe jeszcze przed rokiem przypadały w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, a w grudniu zakupy można było zrobić nawet w 3 niedziele. 1 stycznia w życie weszły jednak kolejne zapisy ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Zgodnie z ich zapisem liczba niedziel handlowych została ograniczona do 7 w całym roku.

Niedziela 27 grudnia jest niedzielą handlową.

Zawieszenie przepisów w tym zakresie mogłoby potrwać nawet do końca trwania pandemii - powiedziała wiceminister pracy, rozwoju i technologii Olga Semeniuk w programie "Money. To się liczy".

Jest to jednak bardziej radykalne rozwiązanie. Rząd myśli też o tym, by po prostu wprowadzić jedną, dodatkową niedzielę handlową w grudniu (aktualnie są to dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia). Konsultacje i negocjacje w tej sprawie wciąż trwają. Na efekty trzeba poczekać.