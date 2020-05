Niedziele handlowe 2020. Czy 10 maja sklepy są otwarte?

Niedziele handlowe 2020: Sklepy otwarte 10 maja

Niedziele handlowe - kalendarz:

W styczniu weszły w życie kolejne zapisy ustawy ograniczającej handel w niedziele i święta. Zgodnie z ich treścią w 2020 roku będzie tylko 7 niedziel handlowych. Ostatnia odbyła się 26 kwietnia, a na kolejną okazję do zrobienia zakupów w niedzielę trzeba będzie poczekać do 28 czerwca. W związku z epidemią koronawirusa branża handlowa domaga się zmian w ustawie i apeluje o zniesienie niedziel handlowych. Rząd póki co nie odniósł się do zmiany przepisów.