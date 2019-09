Niedziele handlowe 2019. Sprawdź, czy 15 września będzie obowiązywał zakaz handlu

Niedziele handlowe w Polsce wypadają tylko w ostatnie niedziele miesiąca. Wynika z tego, że w nadchodzącą niedzielę, 15 września sklepy będą zamknięte. Które sklepy stanowią wyjątek od reguły?

Niedziela handlowa – czy 15 września zrobimy zakupy?

Wiadomo, że w 2019 obowiązuje tylko jednia niedziele handlowa w miesiącu. Zakaz handlu w ten dzień wolny może stanowić problem dla zapracowanych Polaków, którym ciężko znaleźć w tygodniu czas na zakupy oraz studentów studiów dziennych, którzy chcieliby podjąć pracę w weekendy. Mimo to w 2020 mają nadejść kolejne zmiany i od przyszłego roku będzie tylko kilka niedziel handlowych w roku.

Zakaz handlu w niedziele – gdzie zrobimy zakupy?

Najbliższa niedziela handlową w tym miesiącu wypadnie 29 września. Wynika z tego, że jutro nie będziemy mogli zrobić zakupów w dużych centrach handlowych oraz supermarketach takich jak Biedronka i Lidl. Nie oznacza to jednak, że wszystkie placówki będą wówczas zamknięte. Zakaz handlu nie będzie dotyczył kin, aptek, sklepów osiedlowych (o ile za ladą stanie właściciel), sklepów znajdujących się na dworcach, restauracji, placówek pocztowych, stacji paliw, kwiaciarni oraz sklepów działających na zasadzie franczyzy np. Żabki i Carrefoura Express. Za nieprzestrzeganie zakazu handlu w niedziele grozi wysoka kara. Inspektor może w takiej sytuacji wystawić mandat wysokości od tysiąca do nawet pięciu tysięcy złotych. Może także przekazać sprawę do sądu, a ten wyznaczy karę wysokość nawet 100 tys. zł.