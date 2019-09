Niedziele handlowe 2019. Czy 8 września będzie obowiązywał zakaz handlu w niedzielę?

Niedziela handlowa od stycznia 2019 roku odbywa się tylko raz w miesiącu. Zakaz handlu w niedzielę we wrześniu nie będzie obowiązywał dopiero 29 września. Wszystkie pozostałe niedziele będą niedzielami niehandlowymi.

Niedziele handlowe 2019. Jak działa zakaz handlu w niedzielę?

Niedziela handlowa wrzesień 2019. Sklepy otwarte 8 września

Kary za niezastosowanie się do zakazu handlu w niedzielę mogą być bardzo dotkliwe. Najłagodniejsza kara, którą może nałożyć Inspektor Pracy, to tysiąc złotych. Kontrolujący ma prawo przekazać sprawę do sądu, a ten wymierzyć karę w wysokości nawet 100 tys. zł.