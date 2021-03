Niedziela Palmowa. Transmisja mszy św. z kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze

Niedziela Palmowa. Msza św. z Jasnej Góry

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej to święto poprzedzające Wielkanoc. Rozpoczyna ona okres Wielkiego Tygodnia i przygotowania do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. To jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu. Chrześcijanie obchodzą je na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Zazwyczaj w czasie mszy odbywa się procesje wokół kościoła i tradycyjne święcenie palm.