Niedziela handlowa grudzień. Czy 11 grudnia obowiązuje zakaz handlu?

Niedziela handlowa grudzień 2022. Więcej klientów przed świętami

Właściciele sklepów — jak co roku — przed świętami spodziewają się wzmożonego ruchu. Polacy ruszą w poszukiwaniu prezentów oraz produktów spożywczych. W tym roku święta Bożego Narodzenia wypadają w niedzielę i poniedziałek. Oznacza to, że poprzedzająca je Wigilia przypada w sobotę. W tym dniu sklepy będą mogły prowadzić działalność jedynie do godziny 14:00. Większość placówek od tego czas pozostanie zamkniętych aż do wtorku 27 grudnia.