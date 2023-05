Niebywałe szczęście minister. Olbrzymia część Polaków go nie ma

- To prawda, że minister kupuje tutaj. Widuje zarówno ją, jak i jej męża. Średnio wydają około 50-60 zł. Nie należą jednak do grupy klientów, którzy kupują tu wszystko - powiedział nam Stefan Strzelczyk, właściciel niewielkiego sklepu pod Warszawą "U Stefana". Przedsiębiorca podkreślił, że ze słów Anny Moskwy zgadza się tylko to, że minister robi u niego zakupy.