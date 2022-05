Niebo nad Wielką Brytanią zapłonęło. Wielka zielona kula zaskoczyła wszystkich

Olśniewający meteor spłonął nad południowo-zachodnią Anglią. Zjawisko obserwowano w Południowej Walii, Hertfordshire i West Sussex. 15 spośród 153 kamer, należących do UK Meteor Network (UKMON) i wykorzystywanych do wykrywania meteorów oraz kul ognia w Wielkiej Brytanii, zdołało uchwycić to widowisko. Co więcej, ok. 250 przypadkowych osób zarejestrowało zieloną kulę, zgłaszając swoje nagrania i zdjęcia do UKMON.