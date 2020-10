Niebieski Księżyc 31 października. Co to oznacza?

Niebieski Księżyc. Co to takiego?

Niebieski Księżyc. Jak często pojawia się na niebie?

Pełnie Księżyca przypadają średnio co 29,5 dnia. Najczęściej mamy jedną w miesiącu . Zjawisko Niebieskiego Księżyca zdarza się bardzo rzadko - co około 2,5 roku. Jeśli zatem przegapimy dziś Niebieski Księżyc, ponownie ujrzymy go dopiero na wiosnę 2023 roku.

Niebieski Księżyc na Halloween

Niebieski Księżyc w październiku

To, że Niebieski Księżyc pojawia się raz na 2,5 roku, wcale nie oznacza, że co kilka lat będzie można go obserwować w październiku. Z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia aż 76 lat temu. W czasie II wojny światowej październikowa pełnia 1944 roku była pełnią Niebieskiego Księżyca.