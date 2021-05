Niebezpieczny wypadek na jeziorze Orzysz. Pijani turyści wyciągnięci z wody

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Piszu (woj. warmińsko-mazurskie), do niebezpiecznego zdarzenia doszło w sobotę 1 maja br. około godziny 18:00. Do ratowników ze Stowarzyszenia "Podwodnik" wpłynęło zgłoszenie, że na jeziorze Orzysz wywróciła się łódka z silnikiem zaburtowym, przez co dwie osoby znalazły się w wodzie.