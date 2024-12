Żywioł szaleje w Peru. Takich fal jeszcze nie widzieli

Dyrekcja Hydrografii i Nawigacji Marynarki Wojennej Peru wydała ostateczny alert, wskazując, że zjawisko to będzie trwało do stycznia 2025 roku. Do tego czasu 91 portów na peruwiańskim wybrzeżu będzie zamkniętych. W związku z tym władze lokalne apelują, aby ludność nie wchodziła do morza i przestrzegała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.