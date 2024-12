Rodzina zabiła 8‑latkę. Finał głośnej sprawy w Turcji

Na dożywocie za "umyślne zabójstwo dokonane we współpracy" skazano matkę, brata i wujka Narin, który pełnił funkcję szefa władz wioski . Czwarty podejrzany, Nevzat Bahtiyar, przyznał się do udziału w przestępstwie i otrzymał wyrok 4,5 roku więzienia.

- Po tym jak zaginiona Narin Guran została zamordowana, włożono ją do worka i wyniesiono do strumienia. Przykryto gałęziami i kamieniami, by nie wzbudzać podejrzeń - przekazał Murat Zorluoglu, gubernator prowincji Diyarbakir.