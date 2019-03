Niebezpieczne burze nad Polską. Dwa silne fronty i grad

Warunki atmosferyczne zdecydowanie się pogarszają. Internauci wrzucają do sieci dziesiątki zdjęć obrazujących silne opady gradu i podwórka przykryte setkami bryłek lodu. "Temperatura spadła nagle z 9 st. C do zaledwie 1 st. C" - informują.

IMGW ostrzega: fatalne warunki drogowe (Agencja Gazeta, Fot: Grzegorz Skowronek/Agencja Gazeta)

W ciągu ostatniej doby z powodu silnego wiatru strażacy interweniowali niemal 950 razy. W sobotę oprócz wiatru i deszczu życie mieszkańców Polski utrudnia także grad. Jeśli w waszej okolicy także jest niebezpiecznie, wysyłajcie nam informacje lub zrobione przez was zdjęcia TUTAJ. Chętnie pokażemy je na naszej stronie.

Co dokładnie dzieje się nad Polską? Znaleźliśmy się pod wpływem aktywnego układu niżowego z centrum nad Morzem Północnym.

Związane są z nim dla fronty atmosferyczne, które przechodzą właśnie z zachodu na wschód. Jeden z nich powoduje dość intensywne burze, które doskwierają m.in. mieszkańcom Mazowsza, Warmii i Kujaw.

Burzom towarzyszy silny wiatr. Zdaniem synoptyków, w porywach sięga on nawet 80 km/h. Podobnie i to w całym kraju ma być w niedzielę. W górach zarówno w sobotę, jak i w niedzielę wiatr w porywach może osiągać prędkość do 100 – 120 km/h.

Modele pogodowe pokazuję, że najgorsze i tak jeszcze przed nami. W nocy z niedzieli na poniedziałek w pasie środkowym (od Lubuskiego przez Wielkopolskę, Łódzkie i Mazowsze po Lubelszczyznę i południowe Podlasie) prędkość zachodniego wiatru będzie nawet przekraczać 110 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla 14 województw. Ostrzeżenia pierwszego (niższego stopnia) obowiązują dla województwa: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego.

Alerty drugiego stopnia obowiązują w woj. pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, łódzkim, mazowieckim i lubelskim. Instytut prognozuje już wydanie kolejnych ostrzeżeń na niedzielę i poniedziałek.

IMGW przypomina, że prognozowana przez nich pogoda będzie się wiązać z występowaniem niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.