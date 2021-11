Niebezpieczna sytuacja na drodze z udziałem znanego publicysty

Niebezpieczne wyprzedzanie

Publicysta sam dał do zrozumienia, że między pojazdami doszło do kontaktu. "Zdaje się, że urwałem komuś lusterko. #smuteczek" - napisał Otoka Frąckiewicz. Całość dzieje się na lokalnej drodze, na której dozwolona prędkość wynosi do 90 km/h. Rejestrator w samochodzie publicysty pokazuje natomiast, że jechał on z prędkością od ponad 100 km/h w momencie rozpoczęcia wyprzedzania do nawet 140 km/h pod koniec tego manewru.