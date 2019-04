Nie żyje Wielki Książę Jan. Luksemburg w żałobie

Zmarł niezwykle lubiany przez wszystkich mieszkańców Luksemburga książę Jan. O śmierci byłego władcy poinformował jego syn i następca Henryk. Jego ojciec miał 98 lat i zmagał się z chorobą płuc.

Liczące ok. 600 tys. mieszkańców Wielkie Księstwo Luksemburga jest monarchią konstytucyjną, choć w konstytucji widnieje zapis, iż system polityczny państwa to demokracja parlamentarna. Wielki Książę musi należeć do dynastii Nassau.