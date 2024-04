Nie żyje postrzelony 16-latek w Szwecji. Nikt nie został zatrzymany

W mieście Norrkoeping, które obecnie jest areną wojny gangów, w ciągu ostatnich miesięcy doszło do kilku niepokojących incydentów. Na początku marca w centrum handlowym doszło do strzelaniny, w wyniku której jedna osoba została ranna. Pod koniec tego samego miesiąca w jednej z kamienic wybuchła silna eksplozja. Na początku kwietnia również doszło do strzelaniny w miejscu publicznym, jednak na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.